Vijftiental soldaten omgekomen bij IS-aanval in Syrië

ANALYSE. Oorlog in Europa. Dat komt ervan wanneer de werkelijk­heid er niet meer toe doet

Welke lessen kunnen we nu al trekken uit de oorlog die de Russen zijn begonnen? Dat Europa acht decennia na de Tweede Wereldoorlog nog steeds niet immuun is aan wapengeweld? Dat pacifistisch zijn wel mooi is, maar misschien ook wat naïef? En dat we om problemen vragen wanneer we onszelf afhankelijk maken van dubieuze regimes — inzake energietoevoer, grondstoffen en goedkope arbeid? Allemaal juist. Maar het eerste wat ons nu zou moeten dagen, is de dodelijke dreiging van fake news.

24 februari