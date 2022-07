Vijftienjarige schiet drie zussen dood in VS

Macron ontmoet omstreden Saudische kroonprins: voor het eerst sinds moord op journalist Khashoggi in Europa

De Franse president Emmanuel Macron dineert deze avond in Parijs met de Saudische kroonprins en feitelijke machthebber Mohammed bin Salman al-Saud, ook wel MBS genoemd. Het is het eerste bezoek van de kroonprins aan West-Europa sinds de moord in 2018 op een Saudische journalist, Jamal Khashoggi, in een consulaat van het koninkrijk in Turkije.

