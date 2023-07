Vijftien gewonden na zware explosie in Russische havenstad, ook knallen gehoord in Azov-regio

Zelensky: "Dorp in zuidoosten van land heroverd"

"Ons zuiden! Onze jongens! Glorie aan Oekraïne!", staat in het bericht van de president. Hij publiceert ook een video die in het dorp in het zuiden van de regio Donetsk zou zijn opgenomen. Daarin is te zien hoe verschillende soldaten, die zich voorstellen als strijders van de 35e Brigade, een Oekraïense vlag vasthouden. Een van de mannen stelt dat Staromajorske volledig is bevrijd.