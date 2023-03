Vijftien gewonden bij enorme ontploffing in buurt van Duitse stad Aken, baby in kritieke toestand

Oostende Politie-inspecteur Fabrice (34) overleefde ternauwer­nood gasexplo­sie in Oostende: “Een oranje gloed... en daarna volgde die ondraaglij­ke pijn”

“Alles ging in slow motion en ik hoorde geen geluid, precies zoals in een film.” Politie-inspecteur Fabrice Rosseel (34) was een van de zwaarste slachtoffers van de gasontploffing in het centrum van Oostende. Voor het eerst praat hij over die noodlottige dag in oktober. “Terwijl ik het intens voelde branden, hielp een handelaar me zo snel mogelijk uit mijn kleren.”