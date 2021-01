Vijftien arbeiders in hun slaap verpletterd door vrachtwagen in India

Melania Trump breekt met traditie: geen rondlei­ding in Witte Huis voor haar opvolgster

18 januari Melania Trump zal Jill Biden, de vrouw van president-elect Joe Biden, niet uitnodigen voor de traditionele “tea and tour” in het Witte Huis. Normaal gezien ontvangt de first lady haar opvolgster in de familievleugel van het Witte Huis, waar ze haar verwelkomt met een theeceremonie en een rondleiding. Trump is dat echter niet van plan, bevestigt haar woordvoerder aan de Britse tabloid Daily Mail. Vandaag nam ze in een videoboodschap afscheid als first lady.