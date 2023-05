Vijfjarig meisje valt van praalwagen tijdens kampioenviering in Zeeland en overlijdt

Tienduizen­den Serviërs demonstre­ren tegen vuurwapen­ge­weld

In Belgrado zijn vrijdag tienduizenden Serviërs de straat opgegaan om hun boosheid te uiten over de recente dodelijke schietpartijen in het land. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. President Aleksandar Vucic noemde de demonstratie, de derde in korte tijd, “een politieke stunt”.