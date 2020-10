Vijfjarig meisje sterft tijdens klinische studie in VS

Het vijfjarige meisje nam deel aan een onderzoek van het Franse biotechbedrijf Lysogene, dat een nieuwe gentherapie ontwikkelt voor een zeldzame neurologische aandoening. Na de behandeling in een testlabo keerde het kind weer naar huis en stierf ze. Volgens het bedrijf is de doodsoorzaak “onduidelijk”.

Lysogene maakte bekend dat het meisje had meegedaan aan een onderzoek naar het zogenaamde Sanfilippo-syndroom (Sanfilippo type A). Dit is een zeldzame neurologische ziekte die in het ergste geval tot beperkingen kan leiden en tot dusver als ongeneeslijk werd beschouwd.

De doodsoorzaak is vooralsnog “onduidelijk”, benadrukte het biotechbedrijf. Tot dusver is er geen bewijs dat het incident verband houdt met de toediening van het middel dat voor de klinische studie werd gebruikt.



Het meisje lag op het moment van haar overlijden niet in het ziekenhuis. Ze was eerder behandeld in een van de testlaboratoria van Lysogene in de Verenigde Staten en daarna naar huis teruggekeerd.

Het biotechbedrijf zei “diep bedroefd” te zijn na de dood van het kind en kondigde een intern onderzoek aan. In Europa en de VS zijn tot dusver 18 mensen behandeld in de klinische studie.

