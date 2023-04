Vijfjarig meisje dood aangetroffen in vuilzak in Vogezen: tiener opgepakt

Een vijfjarig meisje is dinsdag dood aangetroffen in een vuilniszak in een flat in Rambervillers, een gemeente in de Franse Vogezen. Volgens een bron dicht bij het onderzoek werd een vijftien- of zestienjarige jongen gearresteerd.