Vijfhonderd nagemaakte werken van Francis Bacon in beslag genomen in Italië

De aanslagen van 9/11 minuut per minuut: zo verliep de meest dramati­sche terreurdag uit de recente geschiede­nis

10:16 Exact 20 jaar geleden sloegen 19 terroristen in amper 102 minuten genadeloos toe. Ze raakten de Verenigde Staten - en bij uitbreiding de hele vrije westerse beschaving - in het hart van hun bestaan. Ze kaapten vier vliegtuigen en kozen symbolische doelwitten uit om de toestellen daarop te laten crashen: de twee torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington D.C. Waarschijnlijk viseerden ze ook het Capitool of het Witte Huis, maar die vlucht miste doel. 9/11 staat in gitzwarte letters in ons geheugen gegrift. 11 september 2001, naar schatting 3.000 doden. Onder hen één Belg: de 31-jarige Patrice Braut. We brengen hier een van de meest dramatische dagen uit de recente geschiedenis in herinnering met een overzicht van de feiten, minuut per minuut.