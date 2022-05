Vijfde bemande ruimtevlucht van Blue Origin uitgesteld na laatste technische controle

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de New Shepard nu vrijdag de ruimte in ging, maar dat gaat dus niet door. Het ruimtevaartbedrijf deelde nog geen nieuwe datum voor de lancering vanuit Texas.

De 26-jarige Katya Echazarreta, de jongste Amerikaanse in de ruimte en de eerste in Mexico geboren vrouw in de ruimte zal één van de passagiers zijn. De trip van de jonge ingenieur is gesponsord door Space for Humanity, een organisatie die de ruimte wil democratiseren. De precieze kostprijs van de tien minuten durende ruimtereis is niet bekend.