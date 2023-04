Vijf soldaten gewond bij derde Israëlische luchtaanval in week tijd in Syrië

KIJK. Baasje neemt haar hond met opvallend trucje mee op metro

Je hond meenemen op de metro in New York? Dat is niet zo evident. Je mag een hond enkel meenemen als die ook in een zak past. Voor kleine honden is dat niet zo moeilijk, maar in het geval van Jackie Hormung (24) en haar trouwe viervoeter Lumi is dat allemaal niet zo vanzelfsprekend. De Samoyed weegt net geen 25 kilogram en kan dus niet eenvoudig opgetild worden. Daarom draagt Jackie een rugzak met daarin Lumi. Dat levert hilarische, maar toch vooral ook schattige beelden op.