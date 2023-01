Vijf Russen, die dienstplicht ontvluchtten, gestrand op Zuid-Koreaanse luchthaven: “Ik zal nooit de wapens oppakken om onschuldige mensen te vermoorden”

VN: “Herstel van ozonlaag is op goede weg”

De ozonlaag is goed op weg om zich in de komende decennia te herstellen. Dat heeft een door de Verenigde Naties aangesteld expertenpanel gezegd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Meteorologoical Society in Denver. De beslissing om veel stoffen die schadelijk zijn voor de ozonlaag uit te faseren, komt ook de klimaatbescherming ten goede.

9 januari