Vijf politieagenten pleiten onschuldig voor doodslag op zwarte Amerikaan Tyre Nichols

Nieuw verdacht overlijden in entourage Poetin: topvrouw van Defensie sterft na val uit raam

Opnieuw is een vertrouwenspersoon van de Russische president Vladimir Poetin in mysterieuze omstandigheden overleden. Marina Jankina, een topvrouw binnen Defensie, viel in Sint-Petersburg vanop grote hoogte uit het raam van een flatgebouw. Het officiële onderzoek moet nog starten, maar de autoriteiten wijzen - zoals wel vaker in dit soort verdachte zaken - snel in de richting van zelfmoord.