Vijf officiële websites taliban op zwart

Harvey (5) uit Virginia is een van jongste hikers die pad van 3530 kilometer door Appalachen afwandelt

20 augustus De vijfjarige Harvey Sutton uit de Amerikaanse staat Virginia is de jongste hiker die de ‘Appalachian Trail’ heeft afgemaakt. Het wandelpad loopt door de Appalachen, een gebergte in het oosten van de Verenigde Staten, en is maar liefst 3530 kilometer lang. De jongen trok zijn wandelschoenen aan en vervolledigde het pad samen met zijn ouders in 209 dagen.