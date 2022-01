Vijf nieuwe aanklachten van corruptie tegen afgezette presidente Suu Kyi

Assisenpro­ces aanslagen Parijs: Algerijnse jihadist "kon geen nee zeggen" tegen IS-lei­ders

Op het assisenproces over de terreuraanslagen van 13 november 2015 in Parijs, heeft de Algerijnse beschuldigde Adel Haddidi vrijdag ontkend dat hij ooit van plan was zelfmoordacties uit te voeren. In zijn verwarde verklaring gaf hij wel toe dat hij zich altijd gehoorzaam opstelde tegenover zijn opdrachtgevers bij de terreurgroep Islamitische Staat (IS).

