Vijf nieuwe aanklachten tegen Duitse hoofdverdachte Maddie McCann

Waarom graven speurders naar Maddie McCann in een Duits volkstuin­tje? Buur herinnert zich man in caravan tussen de tuintjes

Met een kleine graafkraan en enkele speurhonden heeft de Duitse politie gisteren de hele dag gezocht naar het stoffelijk overschot van Maddie McCann (3) in Hannover. De Britse peuter verdween in mei 2007 in het Portugese vakantieoord Praia da Luz. Duitser Christian Brückner (43), een veroordeeld pedofiel, is sinds begin juni hoofdverdachte nummer één in zaak-McCann, maar zwijgt in alle talen over zijn eventuele betrokkenheid. Waarom graven de speurders net in dit volkstuintje? Een buurman heeft het over een “onbekende man” die zijn intrek nam in een caravan tussen de tuintjes.

29 juli