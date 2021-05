Vijf miljoen mensen wachten in Engeland op behandeling in ziekenhuis door coronapandemie

Libië laat 78 oorlogsge­van­ge­nen vrij

5:38 In Libië zijn 78 gevangenen vrijgelaten die vochten aan de zijde van krijgsheer Khalifa Haftar tijdens zijn offensief tegen de hoofdstad Tripoli. Dat heeft persagentschap AFP ter plaatse waargenomen. De gevangenen werden vrijgelaten tijdens een ceremonie in de gevangenis van Jedaida, in Tripoli, met als thema "verzoening". De vrijlating vindt plaats aan de vooravond van het Suikerfeest of Eid-al-Fitr, waarmee de moslims het einde van de ramadan vieren.