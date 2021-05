Vijf mensen neergestoken in Amsterdam, verdachte opgepakt: één slachtoffer overleden

In Amsterdam zijn vanavond rond 23.15 uur vijf mensen gestoken in de wijk de Pijp. Een van de vijf slachtoffers overleed ter plaatse. De vier andere slachtoffers zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een verdachte is aangehouden, meldt de politie.

De slachtoffers zijn volgens de politie afzonderlijk op of in de directe omgeving van de Ferdinand Bolstraat gestoken. Hoe zij eraan toe zijn, is niet bekend.

De politie is massaal aanwezig in de Ferdinand Bolstraat. Er zijn onder meer leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) ter plaatse. Ook vliegen er politiehelikopters boven de stad.

Een verdachte werd gearresteerd. Of daarmee er geen sprake meer is van een dreigende situatie, kon een politiewoordvoerster niet zeggen. Volgens haar wordt in de omgeving momenteel verder onderzoek gedaan naar wat er is gebeurd. Ook over het mogelijke motief van de dader is voor zover nog niets bekend.

Hulpverlening

Een woordvoerder van de politie kan nog geen details geven over de toedracht van het incident. “Hulpverlening aan de slachtoffers is nu onze eerste prioriteit,” aldus de woordvoerder.

Als gevolg van het incident stoppen trams en metro’s niet in of rond de Ferdinand Bolstraat, meldt openbaarvervoerbedrijf GVB op Twitter.

Onrustige week

De steekpartij met vijf gewonden volgt op de spraakmakende overval met zware wapens, eerder deze week in Amsterdam, waarbij uiteindelijk een verdachte door agenten werd doodgeschoten.

Burgemeester Femke Halsema was vol lof over het optreden van de politie. “We kennen veel geweld, veel misdaad. Maar dit was ongekend in zijn hardheid, zijn wreedheid en de risico’s die de criminelen bereid waren te nemen,” aldus Halsema over het incident eerder deze week.

