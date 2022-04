Vijf mensen gered na instorting gebouw in China, maar precieze omvang van ramp nog onduidelijk

Oekraïense (16) getuigt over verkrach­ting: “Ofwel slaap je met mij ofwel haal ik nog twintig mannen”

‘Dasha’ is zestien jaar en woont in een klein dorp in de Cherson-regio in Oekraïne. Ze vertelt aan de Amerikaanse nieuwszender CNN dat ze in maart werd verkracht door een Russische soldaat. Ze was toen zes maanden zwanger. “Hij zei: “Ofwel slaap je met mij ofwel haal ik nog twintig mannen”, vertelt de tiener.

