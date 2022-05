Vijf luxejachten van Russische miljardairs zoeken Turkse wateren op om westerse sancties te ontlopen

Turkije doet niet mee aan de sancties tegen Rusland en de Russische oligarchen. Dat is de reden waarom die miljardairs hun geliefde superjachten in Turkse havens stallen. Gisteren meerde ook de Flying Fox aan in Turkije, een jacht van 385 miljoen euro en eigendom van Dmitri Kamenschick. Dat blijkt uit de gegevens van Marine Traffic.

Het Westen vaardigde na de invasie van Rusland in Oekraïne sancties uit tegen de agressor en tegen de Russische miljardairs, van wie de bezittingen kunnen worden aangeslagen. Zo zijn er al een twintigtal jachten van rijke Russen in beslag genomen. De rijke Russen proberen dat op hun beurt te vermijden door veiligere oorden op te zoeken. Zoals Turkije, omdat dat land niet meedoet met de westerse sancties.

Op 22 april verliet de Flying Fox van Dmitri Kamenschick, de grootste aandeelhouder van de Moskouse luchthaven Domodedovo, de Dominicaanse Republiek om gisterenochtend aan te komen in het Turkse Bodrum. De VS voerde een onderzoek naar het schip na beschuldigingen van het witwassen van geld en wapenhandel.

Ook de Ragnar, een superjacht van meer dan 80 miljoen euro dat eigendom is van voormalig KGB-agent Vladimir Strzhalkovsky, heeft sinds 6 mei de Turkse wateren niet meer verlaten. Het schip van 68 meter vertrok op 30 maart uit een Noorse haven - waar het geen brandstof meer kreeg - en ligt nu in de mondaine Turkse badplaats Marmaris.

De Ragnar.

Het superjacht Titan van Alexander Abramov - kostprijs 96 miljoen euro - liet op 22 april Dubai achter zich om via het Suezkanaal in het Turkse Fethiye aan te meren. Daar vertrok het weer op 5 mei, maar het toert nog altijd rond in Turkse wateren.

Luxejacht Titan.

De voor ons bekendste Russische miljardair, Roman Abramovitsj, koos ook voor Bodrum als toevluchtsoord. Daar stuurde hij op 21 maart zijn jacht van 576 miljoen, Solaris, heen. Een dag later meerde zijn andere superjacht - de Eclipse van 672 miljoen euro - aan in Marmaris. Beide luxeschepen vertoeven nog altijd in Turkse wateren.

De Eclipse van Roman Abramovitsj.

In Turkije lopen de vijf superjachten minder risico om in beslag genomen te worden, maar toch zijn ze niet “automatisch immuun” voor de westerse sancties, volgens Benjamin Maltby van de gespecialiseerd firma Keystone Law. Als voorbeeld haalt ‘Insider’ het Russische jacht aan dat in Fiji toch door de VS in beslag kon worden genomen.

De Solaris.