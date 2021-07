Vijf keer meer besmettingen in Nederland op week tijd

Tussen zondag- en maandagochtend hebben in Nederland 8.522 mensen een positief resultaat gekregen op een coronatest. Dat zijn er meer dan vijf keer zoveel als vorige week maandag. Toen was de huidige stijgende lijn al ingezet en noteerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 1.521 meldingen van positieve tests.

Het aantal van maandag ligt iets lager dan dat van zondag, toen het er volgens gecorrigeerde cijfers 9.369 waren. Zaterdag noteerde het instituut 10.281 nieuwe gevallen, het hoogste aantal sinds 25 december.

De regio Amsterdam-Amstelland is met 1.407 nieuwe gevallen in de afgelopen 24 uur veruit de grootste coronabrandhaard van het moment. De meeste van die besmettingen werden geconstateerd in de hoofdstad zelf: 1.154. Het waren er zondag nog meer: 1.331. Zulke hoge aantallen zijn sinds het begin van de coronacrisis nog niet voorgekomen.

Nachtleven

Door de explosieve toename van het aantal besmettingen is het zevendaags gemiddelde gestegen tot 6.619. Een week geleden lag dit gemiddelde nog onder de 1.000. Het is dus ruim verzesvoudigd in een zeer kort tijdsbestek. De stijging volgde op versoepelingen in onder meer het nachtleven. Die vielen samen met de opmars van de deltavariant van het virus, die volgens het RIVM 40 tot 60 procent besmettelijker is dan de alfavariant (eerder bekend als Britse variant) en nu de meeste coronagevallen veroorzaakt. De positiviteitsratio is gestegen tot 14,5 procent, terwijl die eind juni nog minder dan 3 procent bedroeg.

Een van de belangrijkste vragen op dit moment is nog of op de sterke stijging van het aantal besmettingen ook weer veel ziekenhuisopnames zullen volgen. Veruit de meeste gevallen doen zich nu voor onder twintigers, gevolgd door tieners. Zij belanden niet vaak in het ziekenhuis met Covid-19. Wel kunnen ook zij langdurige klachten ontwikkelen na een coronabesmetting. De meeste jongeren zijn nog niet volledig gevaccineerd en daardoor vatbaarder voor het virus. Bovendien is ook in de hogere leeftijdsgroepen een lichte toename te zien.

Er liggen momenteel 213 coronapatiënten in de ziekenhuizen, het hoogste aantal sinds 5 juli. 84 van hen hebben intensieve verzorging nodig.

Het RIVM registreerde in het afgelopen etmaal slechts één aan corona gerelateerd sterfgeval.

