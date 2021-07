Vijf jaar na mislukte coup in Turkije kregen al 3.000 Turken levenslange gevangenisstraf

Update Google moet recordboe­te van 500 miljoen euro betalen in Frankrijk

12:02 Het Amerikaanse technologieconcern Google heeft in Frankrijk een boete gekregen van 500 miljoen euro vanwege de schending van auteursrechten. Volgens de Franse mededingingsautoriteiten heeft Google niet voldaan aan een bevel om een deal te sluiten met Franse mediabedrijven over het plaatsen van hun nieuwsberichten op het eigen platform. Intussen is een akkoord tussen Google en een van de mediabedrijven, persbureau AFP, wel nabij.