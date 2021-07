Vijf jaar na mislukte coup blijft Turkije operatie tegen aanhangers Gülen voortzetten

Het is vandaag vijf jaar geleden dat er in Turkije een couppoging plaatsvond. Die werd gevolgd door een massale zuiveringsoperatie tegen aanhangers van predikant Fethullah Gülen, die ervan verdacht wordt achter de poging tot staatsgreep te zitten.

Op vrijdagavond 15 juli 2016 lanceerde een deel van het Turkse leger een gecoördineerde actie in verschillende grote steden, met als doel het regime van president Recep Tayyip Erdogan omver te werpen. In Istanboel begon de actie met het blokkeren van de brug over de Bosporus en er waren helikopters en gevechtsvliegtuigen te zien boven Istanboel en de hoofdstad Ankara. Kort daarna kondigde premier Binali Yildirim aan dat een poging tot staatsgreep aan de gang was en ook een deel van het leger meldde via de staatstelevisie dat het de macht had gegrepen om de democratie te beschermen tegen premier Recep Tayyip Erdogan.

Nieuwe grondwet

De militairen kondigden een avondklok en een staat van beleg af en gaven aan dat ze een nieuwe grondwet zullen schrijven. Erdogan, die op vakantie was aan de kust, riep zijn aanhangers op om massaal op straat te komen. Ook in ons land gebeurt dat, in het Limburgse Beringen en aan de Turkse ambassade in Brussel. In Beringen bestormden AKP-aanhangers het gebouw van het gemeenschapscentrum vzw Vuslat, die Gülenisten onder zijn leden zou hebben, aanhangers van de geestelijke oppositieleider Fethullah Gülen.

Volledig scherm Burgers verzetten zich tegen de couppoging. © REUTERS

Geweld

Tijdens enkele erg gewelddadige uren in de nacht van 15 op 16 juli reden de soldaten met tanks door de straten van Istanboel en Ankara, namen ze de hoofdkwartieren van de politie en het leger in en gijzelden de stafchef van het Turkse leger. Helikopters beschoten het parlement in Ankara en het hoofdkwartier van de speciale eenheden van de politie, en militairen deden razzia's in televisiestations. Onder meer aan het parlement werden manifestanten neergeschoten. Uiteindelijk zal de mislukte staatsgreep meer dan 250 levens eisen en vielen er ook nog eens meer dan 2.000 gewonden.

De couppoging leek zo plots te eindigen als ze begon. De putschisten kregen geen steun van de bevolking of van de politiek en rond 2 uur Belgische tijd meldde premier Yildirim dat de situatie grotendeels onder controle was - al duurde het nog enkele uren voor de rust volledig terugkeerde. Tijdens de nacht zelf werden zeker 750 soldaten gearresteerd, later zullen dat er nog veel meer worden.

Volledig scherm De Turkse predikant Fethullah Gülen woont in de VS. © REUTERS

Erdogan wijst Gülen aan

Erdogan beschuldigt predikant Fethullah Gülen ervan achter de poging tot staatsgreep te zitten. Zijn aanhangers zouden gevreesd hebben dat ze gearresteerd gingen worden vanwege illegale activiteiten en zouden daarom de macht hebben willen overnemen. Gülen, een vroegere bondgenoot van Erdogan die in de VS verblijft, ontkent iedere betrokkenheid.

Sinds de mislukte staatsgreep vervolgen de Turkse autoriteiten massaal de aanhangers van Gülen. Tienduizenden mensen zijn gearresteerd en zeker 150.000 mensen, onder wie rechters, leerkrachten, militairen en ambtenaren, zijn ontslagen of tijdelijk ontzet uit hun functie. Ondertussen hebben ook al bijna 300 processen plaatsgevonden, waarin al 3.000 mensen veroordeeld werden tot levenslange gevangenisstraffen. Ook vandaag nog worden aanhangers van Gülen opgepakt en één proces is vandaag nog aan de gang.

Volledig scherm Gearresteerde soldaten die deelnamen aan de couppoging verzamelen op het plein van de Sincan-gevangenis in 2017. © EPA

Erdogan zelf?

Al meteen na de couppoging gingen er ook stemmen op die beweerden dat Erdogan zelf achter de feiten zat, als een manier om zijn macht te vergroten. In 2017 publiceerde het Stockholm Center for Freedom, een belangenorganisatie die de democratie en rechtsstaat promoot met een speciale focus op Turkije, een controversieel rapport waarin het stelt dat de mislukte staatsgreep "een operatie onder valse vlag was, georkestreerd door Erdogan in samenwerking met functionarissen uit het leger en de inlichtingendiensten om zijn macht te consolideren, een presidentschap in imperalistische stijl te verzekeren, de oppositie de mond te snoeren en de weg vrij te maken voor een militaire invasie van Syrië". Uit een gelekt document van een Turkse procureur zou ook blijken dat de autoriteiten al op voorhand wisten wat er zou gebeuren die nacht.

Quote Onwaar­schijn­lijk dat Gülen de capacitei­ten had om dergelijke stappen te nemen Europese inlichtingendienst IntCen

De Europese inlichtingendienst IntCen besloot bovendien in een rapport dat het “onwaarschijnlijk is dat Gülen de capaciteiten had om dergelijke stappen te nemen", zelfs al waren er Gülenisten betrokken bij de couppoging. Bovendien stelt het rapport dat de operatie tegen de aanhangers van de prediker al vroeger gepland was en dat de mislukte coup een goede aanzet was om dat te doen.

Volledig scherm De Turkse president Recep Tayyip Erdogan. © AFP

Turkse toetreding tot EU tegengehouden

Tot vandaag werd echter nooit echt bewezen dat Erdogan de coup in scene heeft gezet. Wel hebben de vermoedens van de EU voor een sterke verslechtering van de betrekkingen geleid. Vanwege de buitenproportionele repressie tegen Gülen en de zijnen, besliste het Europees parlement bovendien om de toetredingsgesprekken met Turkije stop te zetten. Turkije is bovendien kwaad op de VS, omdat die weigeren predikant Gülen uit te leveren.

Geënsceneerd of niet, duidelijk is dat de coup de macht van Erdogan heeft verstevigd. Zo kon zijn regering gebruikmaken van het momentum om via een referendum de grondwet te veranderen en meer macht te geven aan de president. Bovendien kon de president van de twee jaar durende noodtoestand na de couppoging gebruik maken om zonder de goedkeuring van het parlement wetten op te leggen en rechten en vrijheden van de burgers op te schorten.

Sinds 2017 is 15 juli een feestdag in Turkije, de Dag van Democratie en Nationale Eenheid. Er vinden herdenkingen plaats voor de slachtoffers van de couppoging.

Volledig scherm Betogers met Turkse vlaggen tijdens een demonstratie tegen de mislukte staatsgreep op 7 augustus 2016. © AFP

