Vijf inzittenden waaronder twee steenrijke zakenmannen en weinig kans op ontsnappen: alles wat we weten over de vermiste duikboot

De zoektocht naar de duikboot die sinds zondag vermist is, gaat nog steeds verder. De vijf inzittenden van de onderzeeër waren onderweg naar het wrak van de Titanic op de oceaanbodem. Wat een acht tot tien uur durende expeditie had moeten zijn, is uitgedraaid op een verontrustende verdwijning van ondertussen al bijna 48 uur. Alles wat we tot nu toe weten op een rijtje. De nieuwste updates zijn te vinden in onze liveblog .

‘Titan’, de naam van de vermiste onderzeeër, is de enige vijfpersoonsduikboot ter wereld die het wrak van de Titanic – dat zich op een diepte van 3.800 meter bevindt – kan bereiken. De expedities worden georganiseerd door duikbootbedrijf OceanGate Expeditions en kosten 250.000 dollar voor een reis van acht dagen. Normaal duurt de expeditie naar het gezonken schip acht tot tien uur: een tweetal uur om af te dalen, zo’n vier uur ter plaatse en een tweetal uur om weer op te stijgen.

Eén uur en 45 minuten na de afdaling verloor het team op zee en aan land elk contact met de onderzeeër. Titan zou zich vlak boven de Titanic bevonden hebben toen de communicatie uitviel. De duikboot is vermist op een diepte van zo’n 4 kilometer, in een zeer afgelegen gebied op zo’n 1.450 kilometer van de kust van Cape Cod in de Amerikaanse staat Massachusetts.

Wie zijn de inzittenden?

In totaal zijn er vijf mensen aan boord. Het gaat al met zekerheid om de Britse miljardair Hamish Harding (58), de Pakistaanse zakenman Shahzada Dawood (48) en zijn zoon Suleman (19). Dat bevestigden de families van de inzittenden. Volgens verschillende Britse media zouden ook de oprichter en CEO van OceanGate Expeditions Stockton Rush en de Franse onderzeeërpiloot Paul-Henry Nargeolet aan boord zijn.

De zoekactie is een race tegen de klok: de zuurstof aan boord raakt langzaam op. Om 17 uur maandagmiddag lokale tijd had de verdwenen onderzeeër naar schatting nog voor zo’n 70 tot 96 uur aan zuurstof aan boord. Het is belangrijk dat de vijf opvarenden kalm blijven en niet te veel te bewegen. Dat heeft oud-onderzeebootofficier Frank Owen gezegd aan de Britse openbare omroep ‘BBC’. Anders zal hun voorraad zuurstof veel sneller opgebruikt zijn.

Volledig scherm Vier van de vijf inzittenden, van links naar rechts Paul-Henry Nargeolet, Stockton Rush, Hamish Harding en Shahzada Dawood. © Paul Henry Nargeolet via LinkedIn / OceanGate / AFP / RV

Wat is er foutgelopen?

Het is te vroeg om te zeggen wat er precies gebeurd is. Er liggen overal brokstukken op de oceaanbodem, wat het gevaarlijk maakt. Het wordt zeer moeilijk om Titan te vinden als die vastzit onder water. Een andere mogelijkheid is dat er een lek ontstaan is in de romp van de duikboot. In dat geval zijn de vooruitzichten niet goed voor de inzittenden.

Rush, mogelijk een van de inzittenden, benadrukte vorig jaar tijdens een interview meermaals dat een missie naar het wrak veilig was en dat er zich meer dan genoeg zuurstof aan boord bevond. Wel liet hij blijken dat hij zich bewust was van de mogelijke risico’s. Zelf was hij het meest bang voor zaken tijdens de afdaling die het onmogelijk zouden maken om terug te keren naar de oppervlakte. “Visnetten, dingen waar je in vast kan komen te zitten. Dan moet je techniek gebruiken. Om de duikboot te sturen. Als je iets boven je ziet hangen, vaar er dan niet onder. Als je een net ziet, kom er niet in de buurt. Je kunt ze vermijden als je traag en stabiel vaart”, klonk het toen.

KIJK. Dit weten we al over de reddingsoperatie

Hoe verloopt de reddingsactie?

De Amerikaanse en Canadese kustwacht zijn samen met de Canadese luchtmacht en privéschepen bezig aan een opsporings- en reddingsactie. Volgens de kustwacht wordt de zoektocht bemoeilijkt door het feit dat het vermiste schip mogelijk niet boven water is gekomen. Ze moeten sonar gebruiken om onder het zeeoppervlak te zoeken. Het is evenwel ook mogelijk dat de onderzeeër weer is bovengekomen en geen contact kan leggen. Mocht het kloppen dat de duikboot zich op het diepste punt van de expeditie bevindt, zou het wel eens heel moeilijk kunnen worden om de vijf opvarenden nog te redden, in de veronderstelling dat ze nog in leven zijn.

Volgens oceaanonderzoeker Robert Blasiak kan de onderzeeër “niet geopend worden van binnenuit”. Dat leidt hij af uit de specificaties van het schip die werden vrijgegeven door het duikbootbedrijf. Dat zei hij aan de Britse nieuwsdienst ‘Sky News’. “Ik heb begrepen dat ze er op hun eentje niet kunnen uitkomen. Ze hebben assistentie nodig.” Journalist David Pogue reisde vorig jaar met de onderzeeër mee en bevestigt dat. Het vaartuig is afgesloten met schroeven langs de buitenkant en er is een externe ploeg nodig om eruit te raken. “Je kunt er niet uit ontsnappen, zelfs niet als je op eigen kracht naar de oppervlakte komt. Je kunt de onderzeeër niet verlaten zonder dat een bemanning aan de buitenkant je eruit laat”, zei hij aan de ‘BBC’.

Volledig scherm Boot van de Canadese kustwacht. © AP