Vijf Duitse extremisten officieel in verdenking gesteld van hoogverraad: “Wilden met geweld democratie omver werpen”

Vier mannen en een vrouw die in april 2022 werden opgepakt omdat ze een staatsgreep wilden plegen in Duitsland en ook plannen zouden hebben gehad om Duits minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach te ontvoeren, zijn maandag officieel in verdenking gesteld van hoogverraad. De vijf zullen zich hiervoor voor de rechtbank in Koblenz moeten verantwoorden, kondigt het federaal parket aan.

Het federaal parket in Duitsland neemt een dossier altijd in handen wanneer er sprake is van terrorisme of spionage. De beschuldigden zitten sinds april 2022 in voorhechtenis. Wanneer het proces juist gehouden wordt, is maandag niet meegedeeld.

Model van het Duitse rijk

Onderzoekers gaan ervan uit dat de groep sinds januari 2022 bestond en als doel had om "met geweld een burgeroorlog op te starten in Duitsland, en in ieder geval slachtoffers te accepteren als ze hiermee de regering en federale democratie konden omver werpen." In plaats daarvan zou er weer een autoritair regeringssysteem moeten komen, gebaseerd op het model van het Duitse rijk.

De groep zou onder meer een langdurige landelijke black-out opwekken waardoor er chaos zou ontstaan en de democratie omver geworpen kon worden, zodat een nieuwe regering het kan overnemen. Ook wilden ze de minister van Volksgezondheid ontvoeren.

Volledig scherm De groepsleden hadden ook een plot beraamd om de Duitse minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach te ontvoeren. © AFP

Undercoveractie

De vier mannen werden op 13 april 2022 op verschillende locaties in Duitsland opgepakt. Hieraan ging een ontmoeting vooraf tussen een van de mannen en een undercoveronderzoeker over een wapendeal. Bij huiszoekingen in heel Duitsland werden een aantal vuurwapens en munitie, contant geld, goudstaven, zilveren munten en vreemde valuta in beslag genomen.

Even later nam het federaal parket het onderzoek over. Half oktober liet ze in Saksen ook een gepensioneerde lerares arresteren, die een hogere functie in de extremistische groep zou hebben bekleed.

“Verenigde Patriotten”

De verdachten waren onder meer actief in de Telegram-groep ‘Verenigde Patriotten’, die wordt gekenmerkt door rechts-extremistische denkbeelden en afwijzing van coronamaatregelen. Ze rekruteerden handlangers via Telegram en organiseerden minstens vier bijeenkomsten in verschillende delen van het land.

Volledig scherm Beeld van invallen door de Duitse politie in het kader van de ontmanteling van een andere extremistische groepering op 7 december. Die groep wilde het Duitse parlement binnenvallen. © Getty Images

Grootste dreiging

Duitsland heeft van extreemrechts terrorisme de grootste dreiging gemaakt. De ideologie van de "Reichsbürger", "Burgers van het Rijk" die zich verzetten tegen democratische waarden, heeft een niet te negeren groei doorgemaakt sinds tijdens de coronapandemie strenge anti-Covid-beperkingen werden ingevoerd.

Andere groep

De Duitse autoriteiten hebben in december ook een andere samenzweerderige groep ontmanteld die klaar was om de democratische instellingen omver te werpen en de Bondsdag, het Duitse parlement, binnen te vallen.

KIJK. In totaal viel de politie in december binnen op 130 adressen in zeven verschillende deelstaten in Duitsland. De speciale eenheden arriveerden zwaarbewapend in bivakmuts en met schild