Vijf doden nadat gletsjer afbreekt in Italiaanse Alpen

Argentijn­se minister van Financiën stapt op na slijtage­slag met inflatie, IMF en achterban

De Argentijnse minister van Financiën, Martin Guzman, heeft zaterdag zijn ontslag aangekondigd. De 39-jarige econoom werpt in het midden van een zware economische crisis de handdoek in de ring. Het aftreden is het zoveelste wapenfeit in de koude oorlog die woedt binnen de regeringscoalitie.

5:29