Vijf doden na aanval van vermoedelijke FARC-dissidenten in Colombia

New Yorkse begrafenis met lege urn voor vermoorde Gabby Petito (22)

26 september De vrienden en nabestaanden van de jonge Amerikaanse influencer Gabby Petito (22) kwamen zondag in New York bijeen voor haar begrafenisplechtigheid, die live uitgezonden werd op internet. Haar verdwijning en brute dood brachten veel emoties teweeg in de Verenigde Staten. Ondertussen gaat de zoektocht naar de verloofde van Petito, Brian Laundrie, onverminderd voort.