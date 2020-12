Vijf doden in New York nadat vluchtende man met zijn auto crasht

Onrustwek­ken­de verdwij­ning in Frankrijk: verpleeg­ster (33) negen dagen spoorloos “nadat ze ‘s nachts huis verliet”

24 december In Frankrijk is grote onrust ontstaan omtrent de verdwijning van een 33-jarige verpleegster. Delphine Jubillar is inmiddels negen dagen spoorloos, ze zou ‘s nachts te voet vertrokken zijn. Zo’n duizend vrijwilligers hielden gisteren een zoektocht in de buurt van haar woonplaats in Cagnac-les-Mines (Tarn). De vrouw zit midden in een scheiding, waardoor ook haar echtgenoot Cédric in het vizier komt.