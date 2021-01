Vijf doden door brand bij grootste vaccinproducent ter wereld: “Coronavaccins niet getroffen”

In het Serum Institute of India (SII), ‘s werelds grootste vaccinfabrikant, heeft een zware brand gewoed, die aan zeker vijf mensen het leven kostte. De productie van vaccins tegen het coronavirus komt volgens de autoriteiten niet in gevaar.

De Indiase televisiezenders toonden een enorme grijze rookwolk boven het terrein van SII, in de stad Pune (in het westen). In het complex wordt onder meer het coronavaccin Covishield ontwikkeld, de lokale variant van het middel van AstraZeneca en Oxford.

Een bron binnen SII verklaarde aan Reuters dat de productie-installatie voor de vaccins niet getroffen is en dit geen weerslag zal hebben op de productie. De bron bevestigde ook dat de brand uitbrak “in een nieuwe fabriek die “nog in aanbouw” was.

Over de identiteit van de vijf slachtoffers is niets bekend. SII-topman Adar Poonawalla condoleerde de nabestaanden via Twitter. Het is niet duidelijk of er ook gewonden zijn gevallen.

Volgens Indiase media wordt de site van het Serum Institute of India momenteel uitgebreid zodat nog meer vaccins geproduceerd kunnen worden.

Het Serum Institute of India werd opgericht in 1966 en groeide uit tot de grootste vaccinproducent ter wereld. Het produceert enorme aantallen vaccins die over de hele wereld worden verkocht. Jaarlijks gaat het om ongeveer 1,5 miljard doses van middelen tegen polio, hepatitis B, de mazelen en andere aandoeningen.

Het coronavaccin Covishield wordt ook gebruikt in India zelf. De autoriteiten willen in de periode tot juli 300 miljoen van de 1,3 miljard inwoners inenten tegen het coronavirus.

Het is niet bekend of de brand inmiddels volledig onder controle is. De plaatselijke brandweerkazerne liet eerder weten dat er zes of zeven brandweerwagens ter plaatse waren gestuurd. Ook de politie van Pune rukte uit. De oorzaak van de brand, die een enorme rookontwikkeling veroorzaakte, is nog niet duidelijk.

