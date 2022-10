Vijf doden bij schietpartij in North Carolina

Bij een schietpartij in de Amerikaanse staat North Carolina zijn vijf mensen om het leven gekomen. Dat heeft burgemeester Mary-Ann Baldwin van de plaats Raleigh donderdagavond lokale tijd bekendgemaakt. Ze gaf aan dat de vermoedelijke dader "gestopt" was, maar wilde niet uitleggen wat ze daarmee bedoelde.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Eén van de slachtoffers is een politieagent die op het moment van de schietpartij niet aan het werk was. Hij werd beschoten toen hij in zijn auto zat. Twee personen werden naar het ziekenhuis gebracht.

De politie liet rond 18 uur lokale tijd weten dat er een schietpartij plaatsvond en vroeg bewoners in de buurt van het Neuse River Greenway-park in het oosten van de stad binnen te blijven. Getuigen vertelden aan lokale media dat de verdachte jong was en gekleed in camouflagekleding en zwarte laarzen. Een buurtbewoner omschreef het wapen aan nieuwszender WRAL als een jachtgeweer.

Baldwin noemde het een tragische dag voor de stad. In een persconferentie zei de burgemeester: "We moeten dit onzinnige geweld in Amerika stoppen. We moeten het wapengeweld aanpakken. Er is nog veel te doen, maar vanavond hebben we veel te rouwen."

De autoriteiten in Raleigh gaven aan later op de avond met meer nieuws te komen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Politie in Raleigh. © ANP / EPA

Volledig scherm Politie in Raleigh. © ANP / EPA