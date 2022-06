Vijf doden bij schietpartij in Amerikaans ziekenhuis: schutter achtte arts verantwoordelijk voor pijn na operatie

UPDATEEen man heeft woensdag het vuur geopend in een ziekenhuis in de stad Tulsa in de Amerikaanse staat Oklahoma. Daarbij zijn vijf mensen om het leven gekomen waaronder ook de schutter. Dat meldt de politie. Tijdens een persconferentie meldde de politie vandaag dat de schutter naar het ziekenhuis trok omdat hij wraak wilde nemen op een arts die hij verantwoordelijk achtte voor aanhoudende pijn na een operatie.

Woensdag ontvingen lokale politieagenten een oproep over een “situatie met een actieve schutter” waarna ze zich naar het St. Francis Hospital in Tulsa haastten. De schutter was het ziekenhuis binnengedrongen om 16.52 uur lokale tijd, en de politie arriveerde vier minuten later ter plaatse, zei politieagent Eric Dalgleish. Maar toen was het kwaad al geschied.

Toen de agenten naar binnen gingen, ontdekten ze dat enkele mensen waren neergeschoten. “Enkelen van hen waren al dood”, zei politiechef Richard Meulenberg tegen ABC News. Van een van de doden namen de agenten aan dat het de schutter was, “omdat hij een lang geweer en een pistool bij zich had”, aldus Meulenberg. De schutter stierf door zelfdoding, vertelde een andere politieagent aan verslaggevers buiten het ziekenhuis.

Volgens Dalgleish sloten politieagenten het gebouw af waarop ze bezoekers en patiënten verdieping per verdieping hebben geëvacueerd. Op die manier konden ze er zeker van zijn dat er slechts één schutter was.

Slachtoffers

Voor hij het wapen op zichzelf richtte, schoot de schutter vier mensen dood. Het gaat om twee artsen, een receptioniste en een patiënt. Een van de overleden artsen, de 59-jarige dr. Preston Phillips, was het doelwit van de schutter. Ook is er een onbekend aantal gewonden gevallen.

Dader en motief

De schutter werd ondertussen geïdentificeerd als Michael Lewis, een patiënt van dr. Phillips. De leeftijd van Lewis werd nog niet bevestigd, maar Amerikaanse media berichtten gisteren dat het ging om een man tussen 35 en 40 jaar.

Politiecommissaris Wendell Franklin meldde vandaag tijdens een persconferentie dat Lewis naar het ziekenhuis ging om de arts te doden die hij verantwoordelijk achtte voor pijn die hij ervoer na een rugoperatie. Dat blijkt uit een brief die de schutter had achtergelaten. “We hebben ook een brief gevonden van de verdachte die duidelijk maakte dat hij kwam met de intentie om Dr. Phillips te doden en iedereen die in de weg zou lopen. Hij gaf dr. Phillips de schuld voor de aanhoudende pijn na de operatie”, aldus Franklin.

Na een operatie aan zijn rug mocht Lewis het ziekenhuis verlaten op 24 mei, maar sindsdien had hij herhaaldelijk naar de arts gebeld met pijnklachten waarvoor hij verdere behandeling wenste. Op 31 mei zag dr. Phillips de verdachte opnieuw voor een aanvullende behandeling, meldt Franklin. Gisteren belde de verdachte nogmaals naar het kantoor van Phillips met de vraag om extra verzorging.

De man gebruikt een semiautomatisch geweer dat hij pas gisteren had gekocht, en een handvuurwapen dat hij enkele dagen geleden had aangekocht.

Bom

Met de schietpartij in het ziekenhuis is de situatie nog niet helemaal afgehandeld. Men vermoedt immers dat de schutter nog een bom heeft achtergelaten in een huis in Muskogee, ongeveer 80 kilometer ten zuidoosten van Tulsa. De politie van Muskogee heeft de politie van Tulsa daarvoor gewaarschuwd. De explosievenopruimingsdienst heeft geen bom gevonden, laten de autoriteiten weten.

Vuurwapengeweld

Vorige week dinsdag nog opende een 18-jarige het vuur op een basisschool in Uvalde, Texas. De schutter verschanste zich in een klaslokaal en doodde negentien kinderen en twee leraren voordat hij door de politie zelf werd doodgeschoten.

Een paar dagen daarvoor opende een schutter het vuur in een supermarkt in Buffalo, New York, waarbij tien mensen omkwamen en drie anderen gewond raakten. De dader de plek bewust uitgekozen om zoveel mogelijk zwarte slachtoffers te maken.

De Amerikaanse president Joe Biden is inmiddels op de hoogte gebracht van de schietpartij, aldus het Witte Huis. Dat volgt de situatie op de voet en biedt de lokale autoriteiten alle hulp die nodig kan zijn.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of zelfmoord1813.be.

