Vijf doden bij mesaanval op kinderdagverblijf in Brazilië

Aantal kinderen bereikt nieuw laagtere­cord in vergrijsd Japan

15:05 Het aantal kinderen jonger dan veertien jaar in Japan is per 1 april met ongeveer 190.000 gedaald. Japan bereikt daarmee een nieuw laagterecord van 14,9 miljoen kinderen. Dat blijkt uit de jaarlijkse gegevens die het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vrijgegeven.