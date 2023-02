Vijf doden bij lawines in Oostenrijk en Zwitserland

Amsterdam wil noodopvang voor asielzoe­kers op cruise­schip verlengen: alles verloopt er “zeer voorspoe­dig”

Amsterdam wil de noodopvang voor duizend asielzoekers op een cruiseschip in het Westelijk Havengebied verlengen met een half jaar. Dat schrijft de schepen die bevoegd is voor de opvang, Rutger Groot Wassink, vrijdag in een brief aan de gemeenteraad, nadat de opvangplek positief is geëvalueerd.

3 februari