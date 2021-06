Vijf dagen na verkiezingen nog geen winnaar in Peru: interim-president roept op tot kalmte

Jobs Eén Vlaming op vier werkt deeltijds: dit zijn de pro's en contra's

4 juni Deeltijds werk zit in de lift: maar liefst één op de vier Vlamingen was in 2020 halftijds aan de slag. In Europa werken enkel de Nederlanders (met 48%), Duitsers en Oostenrijkers (beide 28%) vaker parttime (Statistiek Vlaanderen). Jobat.be geeft raad aan wie zijn voltijdse betrekking vaarwel zegt.