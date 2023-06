Vijf dagen na treinramp in India kregen ruim 80 slachtoffers nog geen naam 

Russische an­ti-Poe­tin-militie zegt dat ze Russisch dorp heeft ingenomen

Russische paramilitairen die het opnemen tegen het bewind in het Kremlin zeggen dat ze een dorpje met zowat 5.000 inwoners in de regio Belgorod in handen hebben. Het Russische Vrijwilligerskorps, zoals de strijders zichzelf noemen, zegt dat de autoriteiten niet langer geïnteresseerd zijn in het lot van de regio en de situatie niet meer in handen hebben. Daarom hebben ze zelf het heft in handen genomen, klinkt het maandag.