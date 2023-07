Vijf Brusselse jongeren opgepakt in Malta: “Frans meisje (17) verkracht, haar kameraad (16) urenlang in elkaar geslagen”

Een 17-jarig Frans meisje heeft vorige zondag acht uur lang een nachtmerrie beleefd in Malta. Ze werd verkracht door haar ex-vriend, terwijl vier andere mannen de misdaad filmden. De daders blijken Brusselse jongeren te zijn die op het eiland op vakantie waren. Een Zwitserse vriend (16) die bij haar was, werd in elkaar geslagen. “Dit is een van de zwaarste misdaden die ik ooit onderzocht heb”, stelt inspecteur John Spiteri. Alle verdachten konden opgepakt worden. Een van de daders speelt naar verluidt voor de Rode Duivels bij de -18-jarigen.

Volgens het Openbaar Ministerie ontmoette het meisje vorige vrijdag haar ex Dany M.K. in het dorp Sliema. Ze hoopte de relatie weer aan te zwengelen. Toen ze hem volgde naar zijn appartement bleek zijn huidige vriendin echter ook aanwezig te zijn. Daar was het meisje helemaal niet mee opgezet: boos stapte ze weg en blokkeerde ze hem op alle sociale media.

Zaterdagavond liep het slachtoffer Dany opnieuw tegen het lijf in discotheek Gianpula in de stad Żebbug. Zij was daar met een Zwitserse vriend, hij vertoefde in het gezelschap van zijn maten én zijn vriendin.

Het meisje en haar Zwitserse kameraad hadden stevig gedronken en belden om 4 uur ‘s nachts een taxi. Dany stelde voor om haar zelf naar huis te brengen, maar daar ging ze niet op in.

Bewustzijn verloren

Enkele mannen stapten echter wel mee in de taxi, waar ze haar nog meer alcohol lieten drinken. Af en toe verloor het meisje het bewustzijn. Toen ze wakker werd in het appartement bleek ze helemaal uitgekleed te zijn. Tot overmaat van ramp was haar ex bezig met haar te verkrachten.

Haar smeekbede om te stoppen, werd niet ingewilligd. “Op dat moment merkte ze dat er nog meer mannen in de kamer waren. Zij bleken alles aan het filmen te zijn”, vertelt Spiteri. De nachtmerrie duurde acht uur aan een stuk, van 5 uur ‘s ochtends tot 13 uur.

“Geslagen met riem”

Het meisje wist op dat moment ook niet wat er met haar Zwitserse vriend gebeurd was. “Hij vertelde ons later dat hij overmeesterd werd door de vier andere mannen”, aldus Spiteri. “Ze hadden hem ook in de taxi gedwongen, anders zou zij waarschijnlijk niet mee willen komen zijn naar het appartement. Hij werd urenlang geslagen, ook al bood hij nooit weerstand. Op een bepaald moment moest hij zijn broek uittrekken en sloegen ze hem op het achterwerk met een riem. Ook die feiten zijn gefilmd.”

Handtas

Met de iPhone van het slachtoffer kocht een van de daders ook nog een handtas van Louis Vuitton ter waarde van 2.000 euro. Als leveradres gaf hij zijn eigen woonst in Brussel op.

Beide minderjarige slachtoffers stapten maandag naar het politiebureau. Het meisje wist dat de vier medeplichtigen bij Dany logeerden en dat ze diezelfde dag nog van plan waren om het eiland te verlaten. Agenten waren uiteindelijk nog net op tijd om de daders op de luchthaven te onderscheppen.

Profvoetballer

De minderjarige die de handtas bestelde, gaf als enige de feiten toe. Hij werd meteen veroordeeld tot één jaar cel met uitstel en een contactverbod van drie jaar. Volgens ‘Malta Today’ gaat het om een profvoetballer die actief is bij de Rode Duivels onder de 18 jaar.

Dany wordt beschuldigd van verkrachting en riskeert een veel zwaardere straf. Ook het lot van de de drie anderen moet nog bepaald worden. “We mogen niet de boodschap uitsturen dat je hier in Malta zomaar een minderjarige in een discotheek mag aanvallen. Een voorwaardelijke straf zou in dit geval veel te licht zijn”, besluit Spiteri.