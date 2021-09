Vijf bergbeklimmers overleden bij sneeuwstorm op hoogste berg van Rusland en Europa, 14 anderen gered

RECONSTRUCTIE. Dixie Dansercoer verongelukt met eindpunt van expeditie in zicht: “Hier moeten we voorzichtig zijn”, schreef kompaan de dag ervoor nog

Sneeuwstorm

Denis Alimov van de organisatie die de beklimming had georganiseerd, vertelt aan het Russische persbureau TASS dat een jonge vrouw in de groep zich donderdagochtend onwel voelde en met een gids was teruggekeerd. De jonge vrouw stierf uiteindelijk in de armen van de gids die haar naar beneden begeleidde. De rest van de groep ging door naar de top maar werd overweldigd door een “ongeëvenaarde storm”. Eén van de klimmers brak een been, wat de groep nog verder vertraagde. Twee klimmers vroren dood, twee anderen verloren het bewustzijn en stierven later toen ze naar beneden werden gebracht.