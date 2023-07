Vijf arrestaties bij klimaatprotest aan Schotse olieraffinaderij

Al meer dan 30 doden door overstro­min­gen in Zuid-Ko­rea

Het aantal dodelijke slachtoffers in Zuid-Korea als gevolg van zware regenval, overstromingen en aardverschuivingen is tot 32 opgelopen. Zondag werden nog zes lichamen geborgen van mensen die vast waren komen te zitten doordat een tunnel onder water was komen te staan.