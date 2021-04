Vietnamese premier wordt president

Hoe Trumps campagne­team zijn ‘fans’ duizenden euro’s lichter maakte zonder hun medeweten

4 april Het was tot nu toe een raadsel op welke manier Donald Trump zijn campagneteam zoveel meer geld vergaard had dan het campagneteam van zijn tegenstander en de huidige Amerikaanse president Joe Biden. Nu blijkt dat het geld van Trumps campagne (grotendeels) afkomstig was van meerdere onbedoelde online donaties van geldschieters die slechts eenmaal wilden doneren. Dat blijkt uit een onderzoek van The New York Times.