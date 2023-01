Vietnamese jongen (10) zit al drie dagen vast in 35 meter diepe put, reddingswerkers zetten alles op alles om kind te bevrijden

In Vietnam zijn de hulpdiensten een race tegen de klok begonnen om een jongen te bevrijden die al drie dagen vastzit in een put van maar liefst 35 meter diep. Volgens verschillende media proberen reddingswerkers in de omliggende grond te boren en zo bij de 10-jarige Thai Ly Hao Nam te geraken. “We doen ons best, maar we kennen de toestand van Nam niet”, klinkt het. Hoewel er zuurstof in de put wordt gepompt, heeft het kind sinds zondag geen teken van leven meer gegeven.

De 10-jarige Thai Ly Hao Nam viel zaterdag in een betonnen pilaar van amper 25 centimeter breed en 35 meter diep toen hij met drie andere kinderen op een werf aan het zoeken was naar schroot. De pijler was in de grond gestoken voor de bouw van een nieuwe brug in de zuidelijke provincie Dong Thap, aldus een hulpverlener.

De reddingswerken zijn al sinds zaterdagmiddag aan de gang, maar zonder enig succes. Honderden hulpverleners zijn ter plaatse en proberen Nam met behulp van kranen en graaf- en boormachines te bevrijden. De jongen krijgt voldoende zuurstof via een buis. De reddingswerkers slaagden er bovendien in om water tot bij het kind te krijgen, maar er zijn geen aanwijzingen dat hij daar ook degelijk van heeft gedronken.

Volledig scherm Reddingswerkers proberen bij de 10-jarige Thai Ly Hao Nam te geraken. De jongen viel afgelopen zaterdag in een 35 meter diepe put. © AFP

Het reddingsteam probeerde eerst om de jongen met touwen uit de put te trekken, maar dat bleek niet te lukken. Zo is de betonnen pijp te smal voor de jongen om de touwen rond zijn lichaam te binden, aldus de redders. Volgens verschillende mediabronnen proberen reddingswerkers nu te boren in de grond rond de buis, in een poging om die los te trekken uit het zand en het kind zo te bevrijden.

“We bidden dat hij het overleeft”

De Vietnamese premier Pham Minh Chinh heeft federale hulpverleners opgeroepen om de regionale autoriteiten bij te staan bij de reddingsactie.

“Heel de familie hoopt en bidt dat Thai Ly Hao Nam het overleeft”, reageerde de nonkel van het kind, die de reddingsactie ter plaatse volgt.

Het is niet de eerste keer dat een kind vast komt te zitten in een diepe put. In juni kon de 10-jarige Indische jongen Rahul Sahu gered worden nadat hij maar liefst vijf dagen klem zat in een put van 24 meter diep. Begin februari overleed de 5-jarige Marokkaanse jongen Rayan, die in een put van 32 meter diep was gevallen. Het kostte reddingswerkers vijf dagen om Rayan uit de put te halen. De kleuter was al gestorven toen de hulpdiensten hem bereikten.

