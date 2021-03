Vietnamees meisje (2) valt van 12 hoog, passerende ‘superheld’ kan haar net opvangen

Het is weinigen gegeven, maar sommigen bereiken in het échte leven wel degelijk de status van ‘superheld’. De 31-jarige Vietnamese leverancier, Nguyen Ngoc Manh, viel die eer zondag nog te beurt. Hij ving een meisje van amper twee jaar op, toen ze van de twaalfde verdieping van een appartementsgebouw in Hanoi naar beneden tuimelde.

De 31-jarige Nguyen Ngoc Manh zat zondagnamiddag in zijn auto in Hanoi te wachten op een levering toen hij een kind hoorde huilen. Een vrouw was aan het schreeuwen en de man ging kijken wat er gaande was. “Ik zag een meisje van een balkon klauteren”, zei hij. Het kind bengelde op bijna 50 meter hoogte aan het balkon van een appartement op het twaalfde van een gebouw met zestien verdiepingen.

Meteen schoot Nguyen Ngoc Manh in actie. Hij wou zo dicht mogelijk bij de peuter komen. “Ik klom op een dak van twee meter hoog om een goede positie in te nemen om het meisje op te vangen.” Maar op dat metalen dak verloor hij zelf zijn houvast, net toen ook de peuter haar grip moest lossen en naar beneden viel. In een ultieme reddingspoging smeet hij zich naar voren en kon hij de val van het meisje toch nog breken. De landing kwam zo hard aan dat er een deuk in het dak achterbleef.

“Gelukkig viel de baby in mijn armen”, reageerde de bezorger na zijn heldendaad. “Ik nam haar haastig vast, maar zag toen bloed uit haar mond komen. Ik was erg bang.” Het meisje werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ze bleek haar heup te hebben ontwricht en moest in het gips, maar ze had verder geen verwondingen opgelopen. Haar toestand wordt verder opgevolgd. Zelf had Manh gisteren pijnstillers nodig om de dag door te komen.

