Vierjarig kind rijdt met limousine Belg aan in Monaco

Huizen ingestort, mensen vermist: dramatisch luchtbeeld toont tragedie na aardver­schui­ving in Duitse stad

16 juli Door een aardverschuiving in Erftstadt, nabij Keulen, in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen staan woningen onder water en is een aantal huizen ingestort. Luchtbeelden van het getroffen gebied tonen een dramatische scène. Het staat vast dat er doden zijn gevallen, alleen is nog niet geweten hoeveel. Ook is niet duidelijk hoeveel mensen worden vermist. In een ander overstroomd district, Bad Neuenahr-Ahrweiler, in deelstaat deelstaat Rijnland-Palts worden dan weer mogelijk 1.300 mensen vermist. Het mobiele netwerk is er uitgevallen, waardoor veel mensen onbereikbaar zijn. Het totale dodental door het noodweer in het westen van Duitsland is ondertussen opgelopen tot boven de 100.