Vierentwintig zwaar verwaarloosde chihuahua's gedumpt in Nederland: 'Moeilijk om niet te huilen’

Het is niet de eerste keer dat er chihuahua’s zijn gedumpt in de omgeving. In 2019 werden zes dieren gedumpt op een trapveldje in Tiel. Destijds was er veel ophef én veel belangstelling om de dieren in huis te nemen. “Maar verder komt het eigenlijk amper nog voor dat dieren zo achter gelaten worden, dan is dit wel heel erg schrikken.” De dader van het dumpen van dieren is destijds niet gevonden.



Over de reden van deze meest recente actie kan Van Gessel alleen maar speculeren. “De dieren zijn normaliter heel gewild. Misschien wilde de fokker er van af omdat het niet goed ging met deze dieren? Of iemand kon ze niet meer aan? Het asiel gaat in ieder geval de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming bellen. Hopelijk kunnen we er toch achter komen van wie ze zijn.”