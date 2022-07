Vierde minister uit regering-Johnson neemt ontslag: teller intussen op 48 vertrokken topmedewerkers

VN: "Voedsel- en energiecri­sis heeft grotere impact op armoede dan coronapan­de­mie"

De huidige globale crisis, versterkt door de oorlog in Oekraïne, heeft een veel grotere impact op de wereldwijde armoede dan de coronapandemie. Zo waarschuwt het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) vandaag op basis van een nieuw onderzoeksrapport. De effecten van de stijgende voedsel- en energieprijzen zijn vooral voelbaar in ontwikkelingslanden, waar het aantal personen in armoede de afgelopen drie maanden steeg met 71 miljoen.

