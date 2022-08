Vierde lid jihadistische ‘Beatles’ aangehouden door Britse politie

Proces van lid ‘Beatles-jihadisten’ gestart nabij Washington: “Hij was de meest brutale van de groep”

Woensdag is het proces van de 33-jarige El Shafee El-Sheikh gestart in Alexandria, nabij de Amerikaanse stad Washington. El-Sheikh was een spilfiguur binnen de terreurgroep Islamitische Staat (IS) en maakte deel uit van een terreurcel die vooral buitenlanders ontvoerde en executeerde. De man kwam in 2012 in Syrië aan en behoorde tot een viertal dat door de gijzelaars ‘The Beatles’ werd genoemd omdat ze een Brits accent hadden.

