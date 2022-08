Vierde hittegolf voor Frankrijk en (eindelijk) kans op regen in Portugal: dit zijn de weersverwachtingen op Europese vakantiebestemmingen

In juli zijn er alvast records gebroken wat betreft hittegolven, temperaturen en droogte. Dat maakte de dienst voor klimaatverandering Copernicus gisteren bekend. Voor ons land is de “warmste week van het jaar” echter nog maar pas van start gegaan. Op welke Europese vakantiebestemmingen vinden we nog verkoeling? En waar is het nog warmer? Een overzicht.

“Hittegolven vormen een ernstig risico voor de gezondheid en kunnen tegelijkertijd de intensiteit en de duur van veel andere catastrofale klimaatgebeurtenissen - zoals bosbranden en droogtes - versterken”, reageerde hoofdonderzoeker Freja Vamborg van Copernicus gisteren bij de bekendmaking van hun bevindingen.

Ook de komende dagen blijft het voorlopig warm tot zéér warm in de meeste delen van Europa. De hoogste temperaturen? Die worden gemeten in Spanje en Zuid-Frankrijk.

Waar wij ons opmaken voor de eerste hittegolf van het jaar, is Frankrijk inmiddels aan een vierde hittegolf toe. Temperaturen tot wel 37 graden in het zuiden van het land gaan gepaard met extreme droogte. “De ergste droogte sinds het begin van de metingen in 1958”, volgens Météo-France. Zo viel er in juli minder dan 1 centimeter regen in heel Frankrijk waardoor onder meer het niveau van grote rivieren historisch laag staat. In heel het land gelden inmiddels beperkingen voor het watergebruik.

In Parijs stijgen de temperaturen tot zo’n 32 graden.

In Lyon, in het zuidoosten van Frankrijk, is het al een stuk warmer dan in Parijs. Vandaag wordt het er reeds tot 33 graden warm. Donderdag en vrijdag wordt het 35 graden. Vanaf maandag dalen de temperaturen en neemt de kans op onweer en neerslag toe.

Aan de kust is het dankzij een zeebries wat aangenamer vertoeven. Vandaag wordt het in Montpellier tot wel 33 graden, maar vanaf morgen zakken de temperaturen tot een maximumtemperatuur van 30 graden.

In Spanje zijn in juli tal van records gebroken - de maand ging te boek als de warmste maand in wel zes decennia - en ook de komende dagen blijft het warm. Het land is inmiddels aan zijn derde hittegolf toe waarbij de temperaturen dagelijks tegen de 40 graden aanleunen.

De verschroeiende temperaturen en droogte hebben ook tot tal van bosbranden geleid. Deze zijn volgens deskundigen een rechtstreeks gevolg van de opwarming van de aarde. Daardoor nemen ook de intensiteit, de duur en de frequentie van de hittegolven toe.

In Madrid wordt het de komende dagen tot wel 37 graden. Vanaf zondag koelt het terug (een beetje) af.

In Barcelona schommelen de temperaturen de komende dagen rond de 33 graden. Zaterdag wordt, net zoals bij ons, de warmste dag van de week met 35 graden.

In Sevilla, in het zuiden van Spanje, is het nog warmer met zaterdag temperaturen tot wel 39 graden.

Portugal kan na enkele hittegolven en tal van bosbranden terug ademhalen. Deze week wordt het er niet warmer dan 30 graden. Bovendien is het er dan wel overwegend zonnig, het is er ook vaak bewolkt. Daarmee wordt het deze week zelfs in Schotland warmer dan in Portugal.

In Lissabon belooft het vandaag het warmst te worden met temperaturen tot 30 graden. De rest van de week schommelen de temperaturen rond de 25 tot 27 graden.

In Porto wordt morgen zelfs regen verwacht. De temperaturen schommelen dan weer rond 22 tot 24 graden.

Ook in Italië worden er de komende dagen onweersbuien voorspeld. Zeker vandaag en morgen kunnen de onweersbuien gepaard gaan met hevige stortbuien, rukwinden, bliksem en mogelijk ook hagel. Voornamelijk in het zuidoosten van het land geldt code oranje voor onweer.

