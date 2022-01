Vierde dosis goedgekeurd voor kwetsbare Spanjaarden

Botswana verkoopt vergunnin­gen om bijna 300 olifanten te doden

Botswana is van plan om bij de opening van het jachtseizoen in april vergunningen af te leveren voor de jacht op 294 olifanten. Volgens Kabelo Senyatso, de directeur van het nationaal park die verantwoordelijk is voor de vergunningen, zullen deze worden verkocht aan safaribedrijven die in het Oost-Afrikaanse land actief zijn en vervolgens ter beschikking worden gesteld aan internationale trofeejagers.

