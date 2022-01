Vier zwemmers dood aangetroffen in Paraguay na angstaanjagende aanvallen van piranha's

In het Zuid-Amerikaanse land zochten mensen volop verkoeling in de lokale rivieren tijdens de recente hittegolf. Zondag viel er een eerste dode toen een 22-jarige man aan het baden was in de Paraguay-rivier, net ten zuiden van de hoofdstad Asunción. Er werd alarm geslagen toen hij plotseling onder water verdween. Zijn zwaar toegetakelde lichaam werd 45 minuten later gevonden.

In dezelfde rivier vond men een 49-jarige man dood terug na een aanval van piranha’s. Hij was uren eerder als vermist opgegeven en werd aangetroffen met ernstige beten in het aangezicht. In dit geval nemen de autoriteiten echter aan dat de onfortuinlijke man is gestorven aan een hartaanval en dat hij pas nadien werd aangevallen door de piranha’s.

Twee andere mensen werden levenloos teruggevonden met piranhabeten over hun hele lichaam in de Tebicuary-rivier. In de Paraná-rivier in het zuidelijke departement Itapúa vonden nog meer aanvallen plaats, maar gelukkig zonder dodelijke afloop. Zeker twintig mensen raakten ernstig gewond.

Broedseizoen

Volgens lokale media komen de aanvallen vooral voor bij warm weer wanneer het waterpeil laag is en tijdens het broedseizoen. De lokale autoriteiten waarschuwen de bevolking om tijdens het broedseizoen niet in de rivieren te baden, met name daar waar er veel vegetatie is - want daar verstoppen de piranha’s hun eieren en bewaken ze hun nakomelingen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.