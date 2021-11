Vier zwarte mannen die ten onrechte beschuldigd werden van verkrachting na meer dan 70 jaar vrijgepleit

Zware tol na busongeval in Bulgarije: 46 doden, onder wie 12 kinderen, ook Belg gewond

Door een ongeluk met een bus in Bulgarije zijn in de nacht van maandag op dinsdag zeker 46 mensen, onder wie 12 kinderen, om het leven gekomen. Zeven reizigers zijn met ernstige brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis. Hun toestand is stabiel. Onder de gewonde slachtoffers was ook een Belg. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd.

12:02