Vier zwaargewonden door blikseminslag nabij Witte Huis

Windmolen in Texas vat vuur na bliksemin­slag, maar wieken blijven draaien, met deze spectacu­lai­re beelden als gevolg

Een verwoestende bliksemschicht slaat in op een windmolen in Texas. Op de indrukwekkende beelden is te zien hoe de enorme windturbine in lichterlaaie staat. Toch blijven de wieken nog een tijdje draaien en dat zorgt voor speciale rookslierten.

24 juli